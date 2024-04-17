وزير التعليم: إطلاق اسم الدكتور محمد مجاهد على مدرسة تكنولوجية

محمود طه حسين

استهل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، كلمته خلال فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت، بذكر الدكتور محمد مجاهد ، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، والترحم عليه ، مقترحا بإطلاق اسم الدكتور محمد مجاهد ، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني ، علي المدرسة القادمة للتكنولوجية التطبيقية، تخليدا لذكراه .

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد مجاهد توفى خلال الفترة القليلة الماضية وكان يشغل منصب نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني.



يذكر أن المنتدى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت، يشمل 7 جلسات يستعرض خلالها خطط مواكبة سياسات وبرامج الوزارات المعنية بتطوير التعليم الفنى لتوجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية و للسياسة العامة للدولة في هذا الملف.

وتناقش الجلسة الثانية آخر التطورات والمستجدات في تنفيذ الرؤية الجديدة والخطة الاستراتيجية للتعليم والتدريب الفني والمهني في مصر من حيث تحسين جودة التعليم الفني بعد إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني" ETQAAN "و أفضل الممارسات الدولية فى بناء نظم جودة التعليم الفنى بالمدارس التقنية، كذلك الوقوف على ما يتم بالنسبة لتطبيق نظام منهجية الجدارات فى مناهج المدارس، مشاركة قطاع الأعمال والصناعة والتوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الفنى بالشراكة مع بالقطاع الخاص وسبل استمرار وزيادة دعم وتشجيع مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، واستعراض جهود الجهات الدولية شركاء التنمية وأهم مخرجات المشروعات المشتركة والتعليم والتدريب المهني والتقني المرتكز على الطالب والتعلم القائم على العمل.