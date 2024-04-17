وزارة الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق جمهورية تتارستان

موسكو ـ كييف (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوى الروسية تمكنت من إسقاط وتدمير مسيرة أوكرانية فوق جمهورية تتارستان الروسية.

وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تم إحباط محاولة اليوم حوالي الساعة 11:20 بتوقيت العاصمة موسكو من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابى باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية.

وأضاف البيان لقد أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مسيرة أوكرانية فوق أراضي جمهورية تتارستان الروسية.

يُذكر أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

في السياق.. نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، عن منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف الأوكرانية سيرجي ليبيديف، قوله إن القوات المسلحة الروسية استهدفت بضربة جوية البنية التحتية لميناء أوديسا.

وأضاف ليبيديف في تصريح لوكالة الأنباء الروسية، اليوم أن ضربة جوية روسية استهدفت البنية التحتية لميناء يوجني في أوديسا، مما أدى إلى انفجار كبير وحريق.

وتابع لا توجد معلومات محددة عن الضربة، غير أن الطرق المؤدية إلى الميناء والرصيف البحري مطوقة ولا يُسمح بالمرور إلا لسيارات الإسعاف.

في المقابل أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، اليوم، ارتفاع عدد قتلى القصف الصاروخي الروسي على مدينة تشيرنيهيف إلى 13 شخصا وعدد المصابين إلى 60 مصابا.

وأضاف كليمينكو، أن من بين القتلى طفلين، مشيرا إلى أن ضباط الشرطة يقومون بفحص المنازل المتضررة ومساعدة المصابين.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وكان رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة تشرنيهيف الأوكرانية ياتشيسلاف تشاوس قد صرح، في وقت سابق اليوم، بأن عدد قتلى القصف الصاروخي الروسي على مدينة تشيرنيهيف بلغ تسعة أشخاص، بينما أصيب أكثر من 20 شخصا آخرون.