وزارة التعليم: التقديم على المدارس المصرية اليابانية ورقيا للطلاب ذوى الهمم

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه حرصًا من وحدة المدارس المصرية اليابانية على تقديم أفضل خدمة تعليمية ممكنه للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، يقدم من ولى الأمر ورقيًا للمدرسة، فى المواعيد المعلن عنها فقط، بكافة المستندات المطلوبة شاملة التقارير الطبية اللازمة للحالة حتى يتم دراستها وعرضها على لجنة مختصة بوزارة التربية والتعليم وليس بوحدة إدارة المدارس وذلك لدراسة هذه الأوراق وطلب أى مستندات أخرى وتقرير القبول من عدمه وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقررة فى هذا الشأن، وفى حالة عدم إفصاح ولى الأمر عن الحالة الصحية لإبنه بعد التقدم الإلكترونى سيتم إحالة الأمر لنفس اللجنة بالوزارة واتباع نفس الإجراءات للبت فى صحة الالتحاق من عدمه.



وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى الجديد 2025، حيث يمكن لأولياء الأمور الدخول الآن على الرابط التالى والتقدم، https://ejs4students.moe.gov.eg



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2024/2025، متاح من اليوم الثلاثاء 16 أبريل الجارى، وتستمر لمدة 15 يومًا.



وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.

وسيتم فتح باب التقديم من المستوى الثانى رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائى فى بعض المدارس الحالية التى بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.