اليوم السابع
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هدوء يسبق العاصفة.. أتربة بسماء مطروح بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد"فيديو"

الأربعاء، 17 أبريل 2024 09:53 ص
هدوء يسبق العاصفة.. أتربة بسماء مطروح بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد"فيديو" طقس مطروح
مطروح - حسن مشالي

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قدم تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً صباح اليوم الأربعاء، للأجواء وحالة الطقس في محافظة مطروح ومناطق الساحل الشمالي، بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد، في ظل سطوع الشمس من خلف ضبابية الأتربة العالقة في طبقات الجو العليا، مع عدم تأثر حالة الطقس المعتدل وعدم وجود نشاط للرياح الخماسينية المتوقعة.

وسجلت درجات الحرارة 18 درجة مئوية مع ساعات النهار الأولى، وتسجل الحرارة على مدار اليوم العظمى 33 والصغرى 16 درجات مئوية، حيث ترتفع الحرارة بمقدار 7 درجات عن الأيام السابقة، مع توقعات بعدم استقرار الأحوال الجوية، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بارتفاع درجات الحرارة عن الآيام الماضية، ونشاط لرياح الخماسين المحملة والمثيرة للأتربة، على شمال البلاد وامتدادها إلى محافظات الدلتا والقاهرة.

 







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