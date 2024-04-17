نصائح لمرضى الحساسية بعدم الخروج اليوم بسبب الرمال والأتربة.. التفاصيل

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح أنه من المتوقع أن تكون هناك رمال كثيفة فى الجو تتقدم تدريجياً لتصبح الأجواء مغبرة تماما على منتصف النهار لذلك ننصح بعدم خروج مرضي الحساسية.

‏‎أضاف فهيم أن نشاط الرياح الجنوبية الساخنة سوف يكون في صورة موجة خماسينية تتجاوز فيها سرعات الرياح 40-50 كم / ساعة على معظم مناطق الوادي والدلتا وتتركز على الظهير الصحراوي الغربي "الواحات، وسيوه والساحل الشمالي الغربي و النوبارية ، وادي النطرون ، وغرب المنيا وبني سويف وتكون محملة بالرمال والأتربة.

أوضح فهيم أنه من المتوقع أن يحدث ارتفاع مؤقت للحرارة اليوم الاربعاء بقيم قياسية تتجاوز 40 درجة مئوية ، مشيرًا إلى أن الموجة المؤقتة تأتى بعد انخفاض ويليها مباشرة انخفاض مرة أخرى بداية من غدًا الخميس شمالا والجمعة جنوبا و حتى منتصف الاسبوع القادم .