نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان يناقش ترتيبات عودة لاجئي الجنوب وتشغيل خط البترول

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ناقش نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، مالك عقار، مع وزير الداخلية بالسودان اللواء خليل باشا سايرين، الإجراءات القانونية المتبعة للعودة الطوعية لمواطني دولة جنوب السودان بولاية النيل الأبيض إلى بلادهم.



وقال وزير الداخلية السوداني، في تصريحات الثلاثاء، إن نائب رئيس المجلس، شدد على ضرورة أن تكون العودة طوعا واختيارا تبعا للقوانين الدولية المنظمة.



وأوضح سايرين، أن اللقاء تناول أوضاع اللاجئين من دولة جنوب السودان في ولاية النيل الأبيض ورغبة حكومة جنوب السودان في عودة البعض منهم .. مشيرا إلى أن العودة ستكون وفقا للقواعد الدولية ويجب أن تكون طوعا وبرغبة اللاجئ نفسه.



وشدد على ضرورة عقد اتفاق ثلاثي بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان والمنظمة الدولية للاجئين لترتيب عودة اللاجئين لبلادهم نهائيا وفق رغباتهم.



كما ناقش نائب رئيس مجلس السيادة مع وزير النفط بالسودان الدكتور محي الدين النعيم، سير العمل والتحديات التي تعترض عمل الفرق الهندسية في إعادة تشغيل خط أنابيب البترول بين دولة جنوب السودان وميناء البحر الأحمر لافتا إلى ضرورة العمل على تشغيله في أسرع وقت، كما أشاد في الوقت ذاته بالجهود المبذولة التي تضطلع بها الوزارة والفرق الهندسية في العمل على إعادة تشغيل الخط وتأهيله.



ومن جانبه، أوضح وزير النفط السوداني، في تصريح صحفي أنه قدم تقريرا مفصلا حول توقف خط الجنوب ومجهودات الفرق الهندسية لإعادة تشغيله، موضحا اكتمال كافة الترتيبات وجاهزية الآليات والفرق الهندسية بالصورة المطلوبة.