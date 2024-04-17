"مياه الفيوم": حصول المعمل المركزى على شهادة الايزو فى مراقبة الجودة

الفيوم - رباب الجالى

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن المعمل المركزي بقطاع المعامل داخل الشركه حصل على شهادة الاعتماد الايزو فى مجال جودة المياه وطرق عمل التحاليل الكيميائية والميكروبولوجيه وسحب عينات مياه الشرب وذلك لمدة أربع سنوات تنتهى عام 2028.

وقال النجار، فى بيان صحفى، إن الشركة متمثلة في قطاع المعامل تسعى بكل قوة لتوفير كافة الأجهزة والأدوات الحديثة والتى توفر أعلى معدلات الأمان لضمان جودة مياه الشرب واستمرارية الخدمه المقدمه للمواطنين طبقا للمعايير العالمية و المواصفات الصحية المعمول بها في مراقبة وإنتاج كوب مياه نظيف لكل مواطن على مدار الساعة بدءا من مأخذ المياه حتى وصولها لحنفيات المستهلكين.

وتابع، أنه بجانب ذلك، استخدام أحدث التقنيات الحديثة التى تقوم بعمل كافة أنواع التحاليل المتعلقة بخدمه مياه الشرب والتواصل مع كافة الجهات المعنية لضمان هذه الجودة من خلال المراقبة والمتابعة وإجراء كافة الاختبارات المعملية المتعلقة بالجودة من أجل التطوير المستمر سواء في العنصر البشري أو الأجهزة والأدوات لتطويرها أو استحداثها لخدمه المواطنين داخل محافظة الفيوم.