ميانمار: نقل أونج سان سوتشى من السجن إلى الإقامة الجبرية فى المنزل

ناى بى داو فى (أ ش أ)

أعلن متحدث باسم الحكومة العسكرية فى ميانمار، نقل الزعيمة السابقة والحائزة على جائزة نوبل أونج سان سوتشى من السجن إلى الإقامة الجبرية فى المنزل.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون- حسبما نقلت قناة تشانيل نيوز آشيا، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء، بما أن الطقس حار جدا، فإن الأمر لا يقتصر على أونج سان سوتشي فقط، ولكن على جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية اللازمة وخاصة السجناء المسنين، حيث نعمل على حمايتهم من ضربات الشمس".

ولم يتضح على الفور المكان الذي تم نقل أونج سان سوتشي إليه.

واعتقل الجيش فى ميانمار أونج سان سوتشي 78 عاما منذ أن أطاح بحكومتها عام 2021.. وتواجه سوتشي عقوبة السجن لمدة 27 عاما بتهم مختلفة من بينها الخيانة والرشوة وانتهاك قانون الاتصالات، وهي الاتهامات التي تنفيها.

وفي فبراير الماضي، قال كيم أريس نجل سوتشي، إن والدته محتجزة في حبس انفرادي، وإن معنوياتها جيدة حتى لو لم تكن صحتها جيدة كما كانت في الماضي.