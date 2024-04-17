منطقة أثار أسوان والنوبة تضيئ المسلة الناقصة ليلا أمام السائحين

أسوان - عبد الله صلاح

أعلن الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام منطقة أثار أسوان والنوبة، والمشرف العام على قطاع السياحة والأثار بمحافظة أسوان، الانتهاء من مشروع إضاءة المسلة الناقصة بأسوان ليلا، ضمن مشروع متكامل لتطوير وإضاءة المواقع الأثرية بأسوان.

وقال، إن مشروع إضاءة المسلة الناقصة، تضمن تنفيذ بانوراما لإضاءة المنطقة الاثرية، تمهيدا لفتح منطقة المسلة الأثرية ليلا خلال الفترة القادمة، فضلا إلى دراسة إقامة مشروع متكامل لتحويل منطقة المسلة الناقصة إلى متحف مفتوح.

وأضاف، أن منطقة المسلة الناقصة شهدت أيضا تطوير شامل من حيث البوابات والتذاكر الألكترونية، واللوحات الارشادية، وتركيب مظلات لحماية الافواج السياحية الزائرة من الشمس خلال فصل الصيف، وأيضا الإهتمام بتطوير مشاهد الهوية البصرية بالمنطقة.

وأشار، إلى أن كافة المناطق السياحية والاثرية بالمحافظة، دخلت ضمن خطة تطوير شاملة من وزارة السياحية والأثار ، والتى يأتى فى مقدمتها منطقة المسلة الناقصة بأسوان، والتى تعتبر المسار السياحى الثانى بمدينة أسوان، بعد معابد فيلة

وأوضح، أن وزارة السياحية والأثار، نجحت من خلال منظومة إضاءة المواقع الأثرية ليلا، فى إضاءة منطقة معابد كوم أمبو بأسوان لإتاحة الزيارة حتى العاشرة مساءا، كما تشهد حاليا منطقة معابد إدفو الأثرية تطوير منظومة الإضاءة ليلا من خلال عدد من الشركات الكبرى المتخصصة.