مصر للطيران تسير اليوم رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلى إلى الكونغو

كتبت رحاب نبيل

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء، رحلة خاصة لنقل بعثة فريق النادي الأهلي لكرة القدم، متوجهاً إلي مطار لوبومباشي بدولة الكونغو، وذلك استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها السبت المقبل.

وتخصص مصر للطيران الرحلة رقم MS3090 من طراز الإيرباص A320Neo لنقل بعثة الفريق الأهلي، وسط تسهيلات خاصة، حيث تقوم فرق عمل مصر للطيران بإنهاء إجراءات سفر الفريق من خلال صالة 4 بمطار القاهرة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لراحة اللاعبين والجهاز الفني.

ونقلت مصر للطيران أمس أيضا ولأول مرة علي متن رحلة خاصة رقم MS3401 من طراز الإيرباص A320Neo فريق ماميلودي صنداونز الجنوب الافريقي والمنافس القوي في بطولة دوري أبطال إفريقيا من مطار جوهانسبرج الي مطار تونس للقاء فريق الترجي التونسي في نفس البطولة وسط اعداد وتحضير كبير من مصر للطيران لتنفيذ هذه الرحلة.