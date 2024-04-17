مصرع طالب فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى طالب مصرعه؛ إثر وقوع حادث تصادم جرار بتوك توك بناحية كوبري السوق بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي بوصول "يوسف السيد" 12 عاما، طالب، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطالب التي أودت بحياته إثر وقوع حادث تصادم جرار بتوك توك بناحية كوبري السوق بمركز كفر صقر، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية وقوعه.