مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادثى تصادم منفصلين بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرين في حادثين منفصلين، اليوم الأربعاء، بمنطقة بلاط وشرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادثين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وإيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى، وتحرر محاضر بها واحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم شاحنة نقل " تريلا" مع تروسيكل أمام مدرسة الزراعة الثانوية بمدينة بلاط أسفر عن مصرع عبد المحسن عمر عبد المحسن، 43 سنة من محافظة أسيوط ومقيم بمركز بلاط، وإصابة إبراهيم حسن بخيت، 30 سنة ومقيم بمركز بلاط.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفى والمصاب لمستشفى الداخلة لتلقي العلاج، فيما جرى وضع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات، فيما رفعت وحدة المرور بالتعاون مع مركز بلاط آثار الحادث.

كما أصيب 4 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق " باريس – شرق العوينات" بعد قرية الثمانين بـ20 كم أسفر عن إصابة كل من عبد الرحيم مصطفى قاسم، 47 سنة من محافظة الأقصر، كمال أبو الحجاج محمود، 32 سنة، من الأقصر، سيد حسن، 35 سنة من الأقصر، أحمد إبراهيم الخضري، 46 سنة من الأقصر.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى باريس المركزي للعلاج، وجرى تحويل المصابين الأربعة لمستشفى حورس بمدينة الأقصر عن طريق سيارتي إسعاف من خلال طريق " باريس – الأقصر".

تحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتواصل وحدة مرور مركز باريس بالتعاون مع الوحدة المحلية للمركز رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها.