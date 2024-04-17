مسؤول أمريكى: أوكرانيا لن تحصل على أموال الأصول الروسية كاملة إذا تمت مصادرتها

وكالات

أشار مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن السلطات الأوكرانية لن تتمكن من الحصول على جميع الأموال دفعة واحدة إذا قررت الدول الغربية مصادرة الأصول الروسية المجمدة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله إن الغرب يدرس جميع الخيارات للتعامل مع الأصول الروسية المجمدة، مشيرا إلى أن أحد المقترحات الواعدة قيد الدراسة هو أن تستخدم "مجموعة السبع" الفوائد على الأصول الروسية المجمدة كضمان للقروض أو السندات الصادرة لمساعدة أوكرانيا.

وبحسب الوكالة، رفض المصدر توضيح الخيار الأرجح، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيتخذه قادة دول مجموعة السبع. ووفقا له، فإن الإجراءات السابقة - بما في ذلك تجميد الأصول - بدت أيضا غير محتمل تنفيذها قبل عدة أشهر.

وقال وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو لـ "رويترز" أنه سيجتمع هذا الأسبوع مع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر ومسؤولين آخرين من دول "مجموعة السبع" لمناقشة المزيد من الخطوات في ما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة.

ووفقا لمتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، ستستمر المشاورات هذا الأسبوع، ولكن من غير المتوقع تحقيق نتائج كبيرة.

ووافقت المفوضية الأوروبية في وقت سابق على اقتراح باستخدام عائدات الأموال الروسية المجمدة لتقديم المساعدة إلى كييف، وكما قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، فإن هذه المبادرة تنص على تحويل 90% من إيرادات روسيا الاتحادية لشراء قذائف لأوكرانيا وتحويل 10% إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني لاحقاً، ومن المتوقع إجراء الاستقطاعات الأولى في وقت مبكر من شهر يوليو.

ومن جانبها، قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إن بنك روسيا سيتخذ الإجراءات المناسبة لحماية مصالحه إذا استخدم الغرب الأصول الروسية المجمدة.