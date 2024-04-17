اليوم السابع
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محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين اليوم

الأربعاء، 17 أبريل 2024 05:00 ص
محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين اليوم التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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تنظر اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين، وتم ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه.

وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 أمتار بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







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