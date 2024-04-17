محافظ سوهاج يفتتح مدرسة "فاطمة الزهراء" الرسمية لغات بقرية "الشعارنة"

سوهاج عمرو خلف

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، مدرسة " فاطمة الزهراء " الرسمية لغات للتعليم الأساسي، بقرية " الشعارنة " التابعة لمركز سوهاج، بحضور النائب أحمد عواجة عضو مجلس النواب، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والمهندس السيد أبو عقيل رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج .

وتفقد المحافظ المدرسة واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشائها، بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، وتتكون من 5 طوابق، على مساحة إجمالية 3000 متر مربع، بينما يشغل مبنى المدرسة مساحة 2300 متر مربع، وتشمل 22 فصل دراسي، منها " 4 فصول رياض اطفال، و 12 فصل ابتدائي، و6 فصول إعدادي"، بالإضافة إلى فناء وملعب نجيل صناعي .

وأشاد المحافظ بالمستوى المتميز للإنشاءات بالمدرسة، مؤكدا أنها إضافة قوية للمنظومة التعليمية بالمحافظة لخدمة أبنائنا الطلاب، وتقليل كثافة الفصول، وتوفير الأجواء التعليمية المناسبة لتحقيق التفوق والنجاح، داعيا للاستفادة القصوى من إمكانيات المدرسة، موجها التهنئة لأهالي قرية الشعارنة بافتتاح المدرسة الجديدة.



محافظ سوهاج يفتتح مدرسه فاطمة الزهراء بقرية الشعارنة (1)



محافظ سوهاج يفتتح مدرسه فاطمة الزهراء بقرية الشعارنة (2)



محافظ سوهاج يفتتح مدرسه فاطمة الزهراء بقرية الشعارنة (3)



محافظ سوهاج يفتتح مدرسه فاطمة الزهراء بقرية الشعارنة (4)



محافظ سوهاج يفتتح مدرسه فاطمة الزهراء بقرية الشعارنة (5)



محافظ سوهاج يفتتح مدرسه فاطمة الزهراء بقرية الشعارنة (6)



محافظ سوهاج يفتتح مدرسه فاطمة الزهراء بقرية الشعارنة (7)



محافظ سوهاج يفتتح مدرسه فاطمة الزهراء بقرية الشعارنة (8)



محافظ سوهاج يفتتح مدرسه فاطمة الزهراء بقرية الشعارنة (9)