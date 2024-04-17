محافظ المنوفية يعتمد المخطط التفصيلى للمنطقة الصناعية بقويسنا

المنوفية - محمد فتحى

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بقويسنا، والذي يضم كافة الاشتراطات والضوابط الإنشائية وعروض شبكات الطرق بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار بالمنطقة، وضمان استغلال الأراضي في الأغراض المخصصة لها، بحضور اللواء أحمد أبو الغار مدير المنطقة الصناعية بقويسنا .

وأكد المحافظ علي دعمه الكامل للاستثمار والمستثمرين، مشيراً الي أهمية هذه الخطوة وانعكاسها علي ملف الاستثمار، كونه أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة إجراءات دفع عجلة الاستثمار للمشروعات الصناعية المختلفة، بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة.



