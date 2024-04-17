محافظ المنوفية: مشروعك وفر 17 فرصة عمل بتمويل يزيد عن 2 مليون جنيه بالمحافظة

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أننا مستمرون في توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة " مشروعك "، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل أجهزة المحافظة لتحقيق رؤية الدولة بشأن رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين بيئة العمل والاستثمار .

وأشار محافظ المنوفية أن المبادرة تأتى تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز ثقافة العمل الحر وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، مشيراً إلى أنه خلال شهر مارس وفر المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية 17 فرصة عمل وذلك من خلال تنفيذ 7 مشروعات متنوعة بنطاق المحافظة بقيمة إجمالية بلغت 2 مليون و 440 ألف جنية ، موجهاً القائمين علي برنامج " مشروعك " بضرورة تكثيف الحملات التوعوية ولا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب و دراسات جدوى لجميع المشروعات ، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب علي العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول علي القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.



فيما أكد محافظ المنوفية علي حرصه التام على تقديم كافة أوجه الدعم للتوسع في إقامة العديد من المشروعات من خلال برنامج مشروعك لما يمثله من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات وخلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة ، وذلك بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة .



