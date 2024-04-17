محافظ المنوفية: ضبط 6 آلاف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء

المنوفية - محمود شاكر

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ، تمكنت من تحرير 142 محضر تمويني خلال حملاتها التفتيشية الموسعة على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، وتنوعت تلك المخالفات ما بين 78 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية ، و تحرير 64 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر .

وأوضح أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية إلى أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها تحرير محضرين جنح أشمون ، أحدهما ضد صاحب محل زيوت وشحومات بناحية النعناعية ،والآخر ضد محطة تموين سيارات بناحية شطانوف لتجميع مواد بترولية مدعمة والتحفظ علي 2845 لتر بنزين 80 ، 2529 لتر سولار ، 422 لتر بنزين 92 ، كما تضمنت المحاضر تحرير 3 محاضر جنح شبين الكوم أشمون ضد محلات مواد غذائية لحيازتهم كمية قدرها طن دقيق فاخر و 1,100 طن سمنة ومساحيق غسيل جميعهم بدون مستندات مجهولة المصدر.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.