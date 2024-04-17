محافظة القاهرة تزيل 165 عشة أعلى مقلب السلام لإنشاء مشروع خدمى

كتب سيد الخلفاوى

أزالت أجهزة محافظة القاهرة 165 عشة مقامة أعلى مقلب السلام بحي السلام ثان، والذى تم غلقه مسبقا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وأشرف الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، على أعمال الإزالة، موضحا أنه تم تنفيذ الإزالة نظرًا لما تسببه من التلوث البيئى، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية علما بانه تم تسليم الموقع لجهاز العبور تمهيدا لتحويل الموقع إلى مشروع لخدمة البيئة تحت إشراف وزارة البيئة.

ونفذت الدولة مشروع "الغلق الآمن لمقلب السلام العمومي" والذى يعد نموذج يُحتذى به في تنفيذ أعمال إعادة تأهيل المدافن العشوائية؛ حيث يهدف إلى الغلق الآمن وإعادة تأهيل مدفن نفايات "السلام" العشوائي، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وحمايتهم من الأمراض المزمنة، بجانب الحفاظ على البيئة من الغازات الرئيسة المُسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وخاصةً غاز الميثان، فضلًا عن الحد من التكاليف الباهظة لنقل المخلفات، والتخلص من الآثار السلبية الناتجة عن عمليات النقل.