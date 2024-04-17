مجلس النواب الأمريكى: مشروع قانون يدعو لتقديم 60.84 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا

رامى محيى الدين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها بأن لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي أقرت مشروع قانون جمهوري يدعو إلى تقديم 60.84 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا ومشروع القانون آخر يدعو لإرسال 8.12 مليار دولار لمساعدة تايوان ومواجهة الأنشطة الصينية في منطقة المحيطين الهندى والهادئ.