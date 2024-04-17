مبادرة من شعبة المخابز.. خفض سعر الخبز السياحي والفينو بالسويس

السويس - السيد فلاح

عقدت الغرفة التجارية بمحافظة السويس اجتماعًا لتحديد سعر عادل للخبز الافرنجي والسياحي بعد انخفاض أسعار الدقيق السياحي، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.

وضم الاجتماع محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية بالسويس، وأيمن عبد الغني وكيل وزارة التموين بمحافظة السويس، واللواء ابراهيم مكي مشرف جهاز حماية المستهلك بمدن القناة وحسام الكراني، مدير مكتب حماية المستهلك بالسويس، بمشاركة شعبة المخابز بالغرفة التجارية.

وخلص الاجتماع إلى خفض سعر الخبز السياحي والأفرنجي "الفينو" على أن يكون سعر الرغيف وزن 80 جرام 150 قرشًا، والرغيف 40 جرام 75 قرشا، والرغيف 25 جرام 50 قرشا.

كما استقر رأى شعبة المخابز والتموين بالنسبة للخبز الافرنجي ليباع الرغيف وزن 50 جرام بـ 150 قرشا، والرغيف وزن 25 جرام بسعر جنيه، في إشارة إلى تراجع الدقيق السياحي لينخفض سعر الطن إلى 16 ألف جنيها.

وقال أيمن عبدالغني وكيل وزارة التموين إن اجتماع تخفيض سعر الخبز كان مبادرة من الغرفة التجارية وأصحاب المخابز السياحية والافرنجية بالسويس، خاصة بعد حل أزمة الدولار وانخفاض سعر الدقيق بالأسواق، وللتخفيف عن المواطنين، وجرى الاتفاق على الأوزان والأسعار المعلنة.

وأكد وكيل وزارة التموين أن الأسعار الجديدة سيبدأ تطبيقها من اليوم الأربعاء على المخابز السياحية والافرنجي، مع مرور حملات مشتركة للوقوف على التنفيذ والأوزان.