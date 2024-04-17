اليوم السابع
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لو هتسافر على الصحراوى الغربى.. اعرف حالة الطقس الآن

الأربعاء، 17 أبريل 2024 11:15 ص
لو هتسافر على الصحراوى الغربى.. اعرف حالة الطقس الآن حالة الطقس
بنى سويف هانى فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشراً من الطريق الصحراوى الغربى لرصد حالة الطقس التى يشهدها الطريق اليوم الأربعاء.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا ومؤقتا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5: 6 درجات على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.

ومتوقع اليوم نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى مدن القناة وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد.







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