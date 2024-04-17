كيف تؤثر العاطفة على الصحة النفسية والجسدية؟ الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تأثير العاطفة على الصحة والجسدية حيث أكدت أنها تتسبب فى تعطل وظائف الجسم وانخفاض المناعة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: إذا تكررت معاناة الشخص من مزاج سيء أو غاضب أو تكرر تعرضه للضغوط أو إذا كان سريع الغضب ينتج عن ذلك تعرض الشخص لخطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم و أمراض السرطان.

وكانت قالت وزارة الصحة والسكان أن المنصة الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية تقدم خدمات جلسات العلاج الافتراضية للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان وذلك عن طريق الخط الساخن 16328 أو الدخول على المنصة الالكترونية والتحدث عبر الفيديو كونفرنس مع الطبيب المعالج دون تكلف العناء للذهاب للمستشفي الا فى حالة الفحص الطبى الشامل.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنها توفر خدمات الفحص والعلاج الشامل للأمراض النفسية وعلاج الادمان مؤكدة أن جميع البيانات سرية ولا يمكن الاطلاع عليها الا عن طريق الطبيب المعالج وتابعت : هناك خدمات مختلفة تقدم للكبار والصغار تتعلق بعلاج القلق والاضطرابات النفسية والادمان والاقلاع عن التدخين والصدمات النفسية من خلال جلسات علاجية افتراضية.