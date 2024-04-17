اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2024 07:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

كندا تخطط لتقديم أسلحة لأوكرانيا بقيمة تزيد عن مليار دولار

الأربعاء، 17 أبريل 2024 06:00 ص
كندا تخطط لتقديم أسلحة لأوكرانيا بقيمة تزيد عن مليار دولار حرب روسيا وأوكرانيا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تخطط كندا لتقديم أسلحة لأوكرانيا بقيمة 1.16 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، حسب مشروع الميزانية الذي نشرته وزارة المالية الكندية يوم الثلاثاء.

وينص مشروع الميزانية على تخصيص 1.6 مليار دولار كندي (1.16 مليار دولار أمريكي) لوزارة الدفاع ابتداء من عام 2024 – 2025 المالي، لتقديم "مساعدات عسكرية فتاكة وغير فتاكة" لأوكرانيا.

وتخطط السلطات الكندية كذلك لتقديم قرض بحجم 2.4 مليار دولار كندي (1.74 مليار دولار أمريكي) لأوكرانيا عبر صندوق النقد الدولي في عام 2024.

وأشير في مشروع الميزانية إلى أن ملياري دولار كندي من هذا القرض قد تم تحويلها إلى الحساب الخاص بأوكرانيا في 20 مارس الماضي.

يذكر أن أوكرانيا حصلت على مساعدات عسكرية من كندا بقيمة نحو 4 مليارات دولار كندي (2.91 مليار دولار أمريكي) منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.







حرب روسيا واوكرانيا

اوكرانيا

كييف

الغرب

كندا

الناتو

موسكو




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة