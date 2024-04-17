قنا ترفع حالة الاستعداد القصوى تزامنا مع تحذيرات الأرصاد الجوية

قنا - صابر سعيد

أعلنت محافظة قنا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن موجة الرياح الجنوبية الغربية التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق الصحراوية، وذلك بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية، والتي تبدأ من اليوم وحتى انتهاء فترة التحذير.

وكلف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الخدمية، بالتواصل الدائم مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، وربطه مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الخدمية ومجالس المراكز والمدن، وتكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق، مع التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، خاصة شركات المرافق سواء الكهرباء والطرق أو محطات المياه وغيرها من المرافق والتعامل العاجل والفوري مع أية تداعيات ناتجة عن الأحوال الجوية.



ووجه محافظ قنا، بمتابعة غرف العمليات والاطمئنان على جاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية، مناشدا المواطنين بالالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية نتيجة الرياح الجنوبية الغربية التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وضرورة توخي الحذر حال تواجدهم خارج المنازل والابتعاد عن أي مصادر وأماكن قد تشكل خطورة على أمنهم وسلامتهم.