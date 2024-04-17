قرار جمهورى بتجديد تعيين رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمدة عام

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم ١٢٣ لسنة ٢٠٢٤ بتجديد تعيين الدكتور صالح عبد الرحمن أحمد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير لمدة عام اعتباراً من ١٠ إبريل ٢٠٢٤.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاربعاء