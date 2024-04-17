اليوم السابع
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قرار جمهورى بتجديد تعيين رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمدة عام

الأربعاء، 17 أبريل 2024 06:32 م
قرار جمهورى بتجديد تعيين رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمدة عام الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم ١٢٣ لسنة ٢٠٢٤ بتجديد تعيين الدكتور صالح عبد الرحمن أحمد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير لمدة عام اعتباراً من ١٠ إبريل ٢٠٢٤.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاربعاء







السيسي

الرئيس السيسي

التنظيم والادارة

صالح الشيخ

الجريدة الرسمية

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