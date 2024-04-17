قائد البحرية الإيرانية: سنرافق سفننا للبحر الأحمر فى ظل التوترات الحالية

كتب سمير حسنى

قال قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، إن قواتنا سترافق السفن التجارية الإيرانية الى البحر الأحمر في ظل التوترات الحالية.

وأضاف "إيراني"، أن بلاده مستعدة للمواجهة على كل المستويات، وأي خطأ من الأعداء سيواجه بهجوم واسع.

كان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حذر إسرائيل من ارتكاب أي خطأ ضد بلاده، من أنه سيواجه برد حاسم، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة ومستعدة لأي خطوة للدفاع عن حماية أمن البلاد.

قال "رئيسي"، في تصريحات نقلتها القاهرة الإخبارية، إن قدراتنا العسكرية أصبحت من الأفضل ليست في المنطقة فقط لكن في العالم أيضا.

كان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، قال بأن الرد العسكري الإسرائيلي على الضربات الإيرانية سيكون "محدود النطاق".