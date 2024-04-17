اليوم السابع
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عقد الاجتماع التنسيقى للإعداد للدورة الوزارية الـ10 لمنتدى التعاون العربى - الصينى

الأربعاء، 17 أبريل 2024 01:14 م
عقد الاجتماع التنسيقى للإعداد للدورة الوزارية الـ10 لمنتدى التعاون العربى - الصينى الجامعة العربية - أرشيفية
بيشوى رمزى

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عُقد الاجتماع التنسيقي العربي الأول على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري) وذلك للإعداد للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي- الصيني المزمع عقدها يوم 30 مايو المقبل.

وصرح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور خالد منزلاوي ، عقب الاجتماع ، بأنه تم مناقشة عدد من المواضيع التي تهم الدول العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضاف أنه يصادف انعقاد هذه الدورة مرور 20 عاماً على إنشاء منتدى التعاون العربي- الصيني.

 







الجامعة العربية

اجتماع مندوبين دائمين

منتدى التعاون العربي الصيني

الصين




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