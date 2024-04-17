طيران الإمارات تعلق تسجيل الركاب المغادرين من دبى بسبب الطقس.. فيديو

أعلنت شركة طيران الإمارات تعليق إجراءات تسجيل الركاب المغادرين من مطار دبي الدولي ما بين الساعة 8 صباحاً إلى منتصف ليل الأربعاء 17 أبريل، بسبب تحديات تشغيلية تسبب فيها الطقس السيء وحالة الطريق في المدينة التي تعرضت لمنخفض جوي تسبب في أمطار غزيرة.
وطلبت الشركة من الركاب المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو زيارة موقع طيران الإمارات.
مطار #دبي يعلن تحويل الرحلات القادمة مساء اليوم حتى تحسن الظروف الجوية— Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) April 16, 2024
التفاصيل: https://t.co/KCR6Ht3Ry3#الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/aYGRIWlsnp
وأشارت إلى أن المسافرين الواصلين إلى دبي للمرور عبرها (ترانزيت) سيتم تسجيل وصولهم على رحلاتهم التالية.
وذكرت أن المسافرين يمكنهم توقع تأجيل في رحلات المغادرة والوصول، ونصحتهم بفحص آخر تحديث لجدول رحلاتهم.
وقدمت الشركة اعتذارها للمسافرين، وقالت إنها تعمل بجهد لاستعادة جدول عملياتها الطبيعي، وقالت إن فرقها ستواصل تقديم كل الدعم الممكن للركاب المتأثرين.
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