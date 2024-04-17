اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أبريل 2024 01:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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طلاب إيطاليون مناهضون لإسرائيل يواصلون احتجاجاتهم بعد وقوع اشتباكات مع الشرطة

الأربعاء، 17 أبريل 2024 11:51 ص
طلاب إيطاليون مناهضون لإسرائيل يواصلون احتجاجاتهم بعد وقوع اشتباكات مع الشرطة الشرطة الإيطالية ـ صورة أرشيفية
روما (أ ش أ)

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تواصل مجموعات طلابية إيطالية اليوم الأربعاء، الاحتجاجات على تعاون الجامعات الإيطالية مع المؤسسات الإسرائيلية وسط الحرب على غزة ،وذلك عقب وقوع اشتباكات عنيفة مع الشرطة فى جامعة لا سابينزا فى روما أمس الثلاثاء.

وينظم الطلاب اعتصاما خارج المحكمة الرئيسية فى روما بعد اعتقال شابين في الاشتباكات التي أثارت غضب رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

وسعى المتظاهرون في البداية إلى اقتحام اجتماع في المجلس الأكاديمي بالجامعة، ثم وقعت اشتباكات عندما حاولوا اختراق طوق أمني لأفراد من الشرطة يرتدون معدات مكافحة الشغب عند أحد المخارج.







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