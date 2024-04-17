ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة توك توك في الفيوم

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم، بالعثور على جثة طالب مقيم بدائرة المركز بإحدى الطرق بدائرة المركز، وبسؤال والدته ربة منزل قررت بخروج نجلها للعمل بمركبة "توك توك" الخاص بزوج شقيقته وعدم عودته.

بالفحص أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الفيوم، عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة عاملان، مقيمان بدائرة المركز، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بإستيقاف المجنى عليه بدعوى توصيلهما إلى أحد الأماكن بدائرة المركز وأثناء سيرهم بالطريق قام أحدهما بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، ولاذا بالهرب مستقلان مركبة "التوك توك"، وأرشدا عن هاتف المجنى عليه والآداة المستخدمة، وأضافا ببيع المركبة لـ4 من عملائهم "سيئى النية" تم ضبطهم جميعاً، والإرشاد عن المركبة المسروقة.