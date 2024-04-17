صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "العقارات" بنسبة 3.3%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها العقارات بنسبة 3.3%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.9%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2%، وصعد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.1%، وزاد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة.

وقفزت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والأغذية والمشروبات والتبغ، والموارد الأساسية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.9%، 0.8%، 0.5%، 0.4%، على التوالي.

فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 1.8%، وهبط قطاعا البنوك، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.3%، 1.2%، على التوالي، وانخفض قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.7%، ونزل قطاعا مواد البناء، والخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، 0.01%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.003 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 131.3 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.64%، والعرب على 9.51%، واستحوذت المؤسسات على 28.83% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.7 مليون جنيه، 67.8 مليون جنيه، 70.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.7 مليون جنيه، 26.6 مليون جنيه، 115 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 29667 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 36479 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 12660 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 6833 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 9745 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 7831 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1562 نقطة.