صحة سوهاج إعدام طن أغذية وتحرير 283 محضرا منذ بداية الشهر الجارى

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية شنت منذ بداية الشهر الجاري عدد من الحملات المكثقة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة وذلك برئاسة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وبمشاركة السيد عبدالرؤوف المغربي مراقب عام الأغذية والسيد زكريا سرور نائب مراقب عام الأغذية والسيد رأفت فتحي بهنام مراقب اغذية بمديرية الصحة .

وقد أسفرت تلك الحملات والتي تم من خلالها المرور على 260 منشأه غذائية وتم إعدام طن من الأغذية المتنوعة و غير الصالحة للإستهلاك تمثلت في المخبوزات المختلفة والحلويات واللحوم بأنواعها والأسماك المملحة و المجمدة والمعلبات والمثلجات بانواعها و كذلك الأطعمة الجاهزة والمحضرة والمحفوظة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الأدمي

كما تضمنت الإعدامات إعدام مايقرب من 160 لتر من العصائر والمشروبات الغازية والزيوت الغير صالحة للاستخدام ومجهولة المصدر وضبط والتحفظ علي حوالي 184 لتر من العصائر بأنواعها وتم تحرير 208 محضر جنحة منها 131 محضر جنحة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تداول الغذاء و66 محضر لعدم استيفاء أماكن تداول الغذاء للإشتراطات الصحية واشتراطات النظافه العامة و11 من المحاضر المختلفة .

وتم سحب 118 عينة من مخبوزات وحلوى ومشروبات ومثلجات وعصائر واطعمة بانواعها وإرسالها الي المعامل للتحليل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الأدمي من عدمه وجاءت التوصية بإغلاق 34 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص مما يمثل خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين وتم إصدار و تسليم 283 شهادة صحية للعاملين بالمنشآت الغذائية المختلفة

يأتي ذلك في إطار جهود مديرية الصحة بسوهاج للحفاظ علي صحة المواطنين و مراقبة سلامة الغذاء المتداول بالأسواق ووفق خطة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية لمتابعة المنتجات الغذائية المقدمة للجمهور و ضمان سلامتها وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتعليمات الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج وتحت إشراف الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي .