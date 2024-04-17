شاب يقتل 2 من أفراد أسرته ويصيب آخر فى الغربية

الغربية محمد طارق

شهدت قرية إبيار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، قيام شاب بقتل اثنين وإصابة آخر من أفراد أسرته فى الساعات الأولي من صباح اليوم، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغا يفيد بوقوع جريمة قتل بقرية إبيار بدائرة المركز وأنباء عن مقتل شخصين وإصابة آخر من أسرة واحدة، على الفور انتقلت قوة أمنية، وتم فرض كردون أمني وتبين من التحريات والمعاينة نشوب مشاجرة أدت إلى قيام المتهم بالتعدي على شقيقه الأكبر بسلاح أبيض "سكين" أسفر عن مصرع شقيقه وأحد أبناء شقيقه وإصابة الآخر.

وتمكن رجال المباحث بدائرة مركز كفر الزيات من القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الحادث وانتقلت النيابة لمناظرة جثث الضحايا والاستماع لأقوال المصابين، وتحرر محضر بالواقعة جرى نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى والمصاب إلى مستشفي كفر الزيات.