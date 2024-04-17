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رياح الخماسين.. نصائح هامة للحماية من مخاطر التقلبات الجوية

الأربعاء، 17 أبريل 2024 01:33 م
رياح الخماسين.. نصائح هامة للحماية من مخاطر التقلبات الجوية مخاطر التقلبات الجوية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للحفاظ على الصحة من التقلبات الجوية، حيث تضمنت:
 

- يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط.

- ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة-  الترابية، تجنبا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية.

- ينصح بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب.

- يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن- المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق.

- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج-  من المنزل بفترة كافية.

- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدًا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف.

- شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

 







الصحة

التقلبات الجوية

الاتربة

الصحة العامة

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