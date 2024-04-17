رفع 1400 حالة إشغال وإزالة 3 حالات بناء مخالف بحدائق الأهرام

كتبت – مرام محمد

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الهرم باستمرار شن الحملات بقطاع هضبة الأهرام وتكثيف جهود رفع كفاءة الخدمات المقدمة لسكان المدينة وتحسين جودة الحياة بها.

وتنفيذا لتلك التوجيهات، تم شن حملة نظافة مكبرة شملت قطاعات ز، ج، أ بالبوابة الأولى والتى تمكنت من رفع كل المخلفات وتراكمات القمامة بتلك القطاعات.

وبشأن الإشغالات تم مصادرة 1400 حالة إشغال عبارة عن (كراسى وأستاندات و شيش ومعدات وثلاجات وشاشات عرض ودراجات بخارية وتروسيكلات) للمقاهي والمطاعم والكافيهات وغلق وتشميع 4 محال مخالفة تم تلقي شكاوي عديدة من المواطنين بشأنهم.

وللحد من العشوائية وإزالة مخالفات البناء فى المهد، تم رصد 3 حالات تعدٍ بناء حوائط بالعقارات أرقام (374ز، 117ك، 37هه)، وعلى الفور تم إزالة الحوائط وتحرير المحاضر بحالات المخالفة.



رفع إشغالات المحال والمقاهي بحدائق الأهرام



إزالة إشغالات المحال بحدائق الأهرام



إزالة حالات تعدٍ بالبناء المخالف



