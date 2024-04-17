رئيس الوزراء اليابانى يأمر بتقييم الأضرار الناجمة عن زلزال غرب البلاد

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أمر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأربعاء، السلطات بالعمل بشكل مكثف لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب غرب البلاد اليوم بقوة 6.4 درجة، والتعاون بشكل مكثف مع السلطات المحلية لتقديم المساعدة للمواطنين.



وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.) أنه تم تعليق خدمات السكك الحديدية في غرب البلاد بشكل مؤقت، مشيرا إلى أن الخبراء يتوقعون أن تحدث موجات ارتدادية بقوة مماثلة لمدة أسبوع.



وتابعت الشبكة أن السلطات لم تسجل أي أضرار بمفاعل "إيكاتا" النووي، وأن مستويات الإشعاع حوله وحول عدد من المفاعلات القريبة مستقرة بشكل طبيعي.



وضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس الزلازل الياباني المؤلف من سبع مستويات محافظتي "إيهيمي" و"كوشي" وأجزاءا من محافطة "أويتا" قبل قليل، فيما لم تصدر السلطات تحذيرا من موجات مد بحري (تسونامي).