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رئيس إيران محذرا إسرائيل: أى خطأ سيواجه برد حاسم وقدراتنا العسكرية الأفضل

الأربعاء، 17 أبريل 2024 09:17 ص
رئيس إيران محذرا إسرائيل: أى خطأ سيواجه برد حاسم وقدراتنا العسكرية الأفضل ابراهيم رئيسى
كتب سمير حسنى

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حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إسرائيل من ارتكاب أي خطأ ضد بلاده، من أنه سيواجه برد حاسم، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة ومستعدة لأي خطوة للدفاع عن حماية أمن البلاد.

قال "رئيسي"، في تصريحات نقلتها القاهرة الإخبارية، إن قدراتنا العسكرية أصبحت من الأفضل ليست في المنطقة فقط لكن في العالم أيضا.

كان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، قال بأن الرد العسكري الإسرائيلي على الضربات الإيرانية سيكون "محدود النطاق".

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المسئول - الذي لم تسمه - القول إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية بأن إسرائيل تدرس توجيه ضربة محدودة داخل إيران لأنها تشعر أن عليها "الرد بعمل عسكري حركي من نوع ما، بالنظر إلى النطاق غير المسبوق للهجوم الإيراني".







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