دمياط تشارك بـ17 طليعيا فى فاعليات المؤتمر الوطنى للنشء "بناء جيل"

دمياط معتز الشربيني

شاركت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بدمياط في فاعليات المؤتمرالوطني للنشء " بناء جبل "خلال الفترة من 14 :18 إبريل الجاري بالمدينة الشبابية بابي قير بالاسكندرية، وبمشاركة عدد 17 طليع وطليعة من المتميزين بالجلسات الحوارية ، وذلك لتأهيلهم وتدريبهم وفق الأسس والمعايير الحديثة.

وتضمن المؤتمر التوعية بحقوق النشء

حق الصحة ،حق البقاء ، حق النمو ، حق التعليم ، حق المشاركة ، حق الأمن و الأمان ، حق المأكل و المشرب. وتزويدهم بالمعلومات من مصادرها الموثوقة وتمكينهم مستقبلا من أجل إدارة الدولة المصرية، و تنمية حس المواطنة والانتماء بالإضافة إلي بناء مهاراتهم ووعيهم وتحضيرهم إلى مستقبل مشرق من الإمكانيات والمهارات التي تمكنهم من بناء الوطن .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ودكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية



