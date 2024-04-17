اليوم السابع
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دمياط تشارك بـ17 طليعيا فى فاعليات المؤتمر الوطنى للنشء "بناء جيل"

الأربعاء، 17 أبريل 2024 09:12 م
دمياط تشارك بـ17 طليعيا فى فاعليات المؤتمر الوطنى للنشء "بناء جيل" جانب من المؤتمرالوطني
دمياط معتز الشربيني

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شاركت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة  بدمياط في فاعليات المؤتمرالوطني للنشء " بناء جبل "خلال الفترة من 14 :18 إبريل الجاري بالمدينة الشبابية بابي قير بالاسكندرية، وبمشاركة عدد 17 طليع وطليعة من المتميزين بالجلسات الحوارية ، وذلك لتأهيلهم وتدريبهم وفق الأسس والمعايير الحديثة.

وتضمن المؤتمر التوعية بحقوق النشء
حق الصحة ،حق البقاء ، حق النمو ، حق التعليم ، حق المشاركة ، حق الأمن و الأمان ، حق المأكل و المشرب. وتزويدهم بالمعلومات من مصادرها الموثوقة وتمكينهم مستقبلا من أجل إدارة الدولة المصرية، و تنمية حس المواطنة والانتماء بالإضافة إلي بناء مهاراتهم ووعيهم وتحضيرهم إلى مستقبل مشرق من الإمكانيات والمهارات التي تمكنهم من بناء الوطن .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ودكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير  المديرية


 







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بناء جيل




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