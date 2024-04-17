خدمات يقدمها مركز طب العائلة بجامعة القناة.. تعرف عليها

الإسماعيلية – صبرى غانم

يعد مركز طب الأسرة الرئيسي أول منشأة تابعة لجامعة قناة السويس يتم افتتاحها وضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، لتقدم الخدمات الطبية الى العاملين بجامعة قناة السويس وأسرهم .

وقالت الدكتورة هبة محمد عباس مدير مركز طب الاسرة بجامعة قناة السويس أن طب الأسرة يُعد من أهم أعمدة الرعاية الصحية الأولية والتى تُشكل حجر الأساس وخط الدفاع الأول لأى نظام صحي، حيث ينفرد هذا التخصص بعلاقته الممتدة مع كل أفراد الأسرة من جميع الأعمار؛ مما يساعد على تحسين صحة الفرد والمجتمع ، مشيرة إلى أن الهدف من تجهيز وتشغيل المركز هو تسهيل الخدمة الطبية الأولية بمختلف التخصصات للعاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية وذويهم وفقاً لمعايير منظومة التامين الصحي الشامل واحالتهم للمستشفيات المختلفة في حالة احتياجهم لذلك.

واضافت بأن المستشفيات الجامعية تشهد تحول جذرى لتصبح قادرة على المنافسة داخل منظومة صحية جديدة هدفها الأول تقديم خدمات صحية متميزة.

وأشارت إلى أن المركز سيقدم خدماته العلاجية من خلال9 عيادات طب أسرة لمناظرة الحالات الحادة والمزمنه وعيادتين للاسنان و عيادة نسا- عيادة تنظيم أسرة- عيادة متابعة حمل - عيادة تخصصية باطنة واطفال- أشعة سينية - تحاليل طبية "دم - بول - براز"- غرفة معالجة ولا يوجد طوارئ- متابعة الطفل السليم- غرفة عزل و جميع الخدمات تابعة للتأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الدكتورة هبه محمد عباس مدير مركز طب الأسرة بجامعة قناة السويس، أن الأوراق المطلوبة للعلاج بمركز طب الأسرة الرئيسى هى اصل البطاقة وشهادة الميلاد وقسيمة الزواج للإطلاع فقط مع تقديم صور بطاقات الرقم القومي لجميع البالغين وشهادات الميلاد لجميع أفراد العائلة وقسيمة الزواج حديثاً تسلم الاوراق بمركز طب الاسرة الرئيسى بالمستشفيات الجامعية بقسم التسجيل الطبي.