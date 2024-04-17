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حزب الله: أسقطنا أفراد مقر القيادة العسكرى الإسرائيلى بـ"عرب العرامشة"

الأربعاء، 17 أبريل 2024 01:36 م
حزب الله: أسقطنا أفراد مقر القيادة العسكرى الإسرائيلى بـ"عرب العرامشة" حزب الله وعناصر جيش الاحتلال
كتب سمير حسنى

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أعلن حزب الله مسؤوليته عن هجوم المسيرات والصواريخ الموجهة على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكرى الإسرائيلى في مستوطنة "عرب العرامشة".

قال حزب الله،:" أسقطنا عددا من أفراد مقر القيادة العسكري الإسرائيلي في "عرب العرامشة" بين قتيل وجريح".

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت إصابة مبنى وسيارة في مستوطنة "عرب العرامشة" بالجليل الغربي إثر سقوط صواريخ من لبنان.

أشارت وسائل الإعلام، أن مروحية تابعة للجيش تعمل على نقل الجرحى من مستوطنة "عرب العرامشة".

وارتفع عدد المصابين جراء سقوط صاروخ على مستوطنة "عرب العرامشة" بالجليل الغربي إلى 6 جرحى.







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