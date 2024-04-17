حجز استئناف مصممة الجرافيك غادة والى على حبسها 6 أشهر لـ9 يونيو للحكم

كتب أحمد حسني

حجزت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من مصممة الجرافيك غادة والي على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة سرقة رسومات فنان روسي، لجلسة 9 يونيو الحكم.

يوضح اليوم السابع في النقاط التالية، التهم التى قادت الفنانة التشكيلية إلى خلف القضبان:

-الاعتداء على الحقوق الفكرية الخاصة بالفنان الروسي.- سرقة اللوحات الخاصة بالفنان الروسي.- استخدام رسومات الفنان الروسي بدون موافقته أو علمه.وكانت قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبة غادة والى مصممة الجرافيك بالحبس 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، وإلزامها بتعويض مؤقت 100 ألف جنيه، فى قضية اتهام الفنان التشكيلى الروسى "جورجى كوراسوف"، لها بالتعدى على حقوقه المادية والأدبية، وسرقة رسومات خاصة به واستخدامها دون اذنه أو علمه فى تنفيذ "جرافيتى" داخل محطات "مترو الأنفاق".

تفاصيل القضية:

1- فى عام 2022 حصلت غادة والى على مناقصة لتنفيذ أعمال فنية ودعائية للخط الثالث لمترو الأنفاق بمحطات هليوبوليس وكلية البنات وباب الشعرية والعباسية وألف مسكن.

2- تم تنفيذ الأعمال فى 4 محطات ولم يتم التنفيذ فى المحطة الخامسة وهى ألف مسكن.

3- فى مايو 2023 تقدم الفنان التشكيلى الروسى ببلاغ ضد غادة والى اتهمها فيه بالتعدى على حقوق الملكية الفكرية الخاصة به.

4- فى 24 ديسمبر 2022 باشرت النيابة التحقيقات فى الواقعة وأمرت إحالة القضية للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية.

5- فى 8 يناير 2024 نظرت المحكمة أولى جلسات المحاكمة وحجزت القضية للنطق بالحكم فى جلسة 30 يناير.

6- أكد جورجى كوراسوف على أن غادة والى استخدام 4 لوحات خاصة به فى مشروع محطة مترو كلية البنات وأن اللوحات موجودة فى الموقع الخاص به فى قسم الأصول المباعة والمرسومة خلال أعوام 1995 و2001 و2005 و2012.

من هى غادة والى؟

- مصممة جرافيك، من مواليد 1990، تخرجت من قسم تصميم الجرافيك فى الجامعة الألمانية بالقاهرة 2011.

- سافرت إلى إيطاليا عام 2015 للدراسة فى جامعة "فلورنسا" التى رشحتها لمسابقة مجلة "فوربس" العالمية.

-قامت بتمثيل المرأة المصرية فى منتدى شباب العالم فى نوفمبر 2017 بمدينة شرم الشيخ.

-قدمت مع شقيقتها ياسمين مشروع "هوية مصر البصرية" فى منتدى شباب العالم.

-اختارتها "فوربس" كواحدة من أفضل 30 مصمم فى أوروبا تحت سن الثلاثين فى 2017.

-فازت بالميدالية الفضية فى جوائز التصميم الدولية بإيطاليا.

- حصلت على جائزة AWDA وAIAP للمرأة فى التصميم فى ميلانو، تقديرا للمرأة المؤثرة فى هذا المجال.