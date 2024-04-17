اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2024 07:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

حبس المتهم بقتل سيدة لسرقتها بالبساتين 4 أيام

الأربعاء، 17 أبريل 2024 06:31 م
حبس المتهم بقتل سيدة لسرقتها بالبساتين 4 أيام حبس ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت جهات التحقيق حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بقتل سيده وسرقتها بالبساتين، وأمرت بالتصريح بدفن جثه المجني عليها.


وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل عقار بدائرة قسم البساتين، وسرقة بعض متعلقاتها الشخصية، وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بدائرة القسم.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وقيامه بإخفاء المسروقات بأحد المنازل المهجورة بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية والهاتف المحمول" المستولى عليهم" والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

 







قتل

سرقه

سرقة سيدة

اخبار الحوادث




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة