جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصف السادس الابتدائى بالجيزة

كتبت – مرام محمد

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصف السادس الابتدائي، إذ تنطلق امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم الخميس 9 مايو وتستمر حتى الخميس 16 مايو 2024، وذلك على النحو التالي:-

-يوم الخميس 9/5/2024: اللغة العربية، والتربية الدينية.

-يوم الأحد 12/5/2024: العلوم، والمهارات المهنية.

-يوم الثلاثاء 14/5/2024: اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

-يوم الخميس 16/5/2024: الرياضيات، وICT.

وفيما يلي جدول امتحان الصف السادس الابتدائي (لغات) الفصل الدراسي الثاني – (المستوى الرفيع)

-الإثنين 22/4/2024: مستوى رفيع (لغة أولى).

-الأربعاء 24/4/2024: مستوى رفيع (لغة ثانية).

وفيما يلي جدول امتحان المواد (خارج المجموع) لطلاب الصف السادس الابتدائي - مدارس النور للمكفوفين

-يوم الإثنين 29/4/2024: التربية الدينية.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم طالبت من أولياء الأمور بتوعية أبنائهم بخطورة الغش أو محاولة الغش، مشددة على أن الطالب يوقع عليه عقوبة الحرمان من الامتحانات إذا قام بتصوير جزئيات حتى ولو بسيطة من الامتحان، بل إن حيازة التليفون المحمول دون استخدامه يحرم من امتحان المادة التي يؤدى فيها الامتحان، لافتة إلى أن الغش مسئولية تقع على الجميع من طالب وولى أمر ومعلم وقيادات بالتربية والتعليم يجب على الجميع التكاتف من أجل التصدي له ومنعه لأن هذه الظاهرة تؤثر على الطالب المتفوق.