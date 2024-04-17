اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2024 12:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

جداول امتحانات الترم الثانى لطلاب أولى وثانية إعدادى بالجيزة.. اعرف المواعيد

الأربعاء، 17 أبريل 2024 12:26 م
جداول امتحانات الترم الثانى لطلاب أولى وثانية إعدادى بالجيزة.. اعرف المواعيد جدول امتحان الصف الأول الإعدادي
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، إذ تنطلق امتحانات الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) الأربعاء 8 مايو وتستمر حتى الأربعاء 15 يناير 2024، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) الخميس 9 مايو وتستمر حتى الخميس 16 مايو 2024.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة.

أولًا: جدول امتحان الصف الأول الإعدادي (عام-لغات)


-الأربعاء 8/5/2024: اللغة العربية والخط.
-السبت 11/5/2024: اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء.
-الإثنين 13/5/2024: الهندسة، والعلوم.
-الأربعاء 15/5/2024: الدراسات الاجتماعية.

ثانيًا: جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي (عام-لغات)


-الخميس 9/5/2024: اللغة العربية والخط.
-الأحد 12/5/2024: اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء.
-الثلاثاء 14/5/2024: الهندسة، والعلوم.
-الخميس 16/5/2024: الدراسات الاجتماعية.

ثالثًا: جدول امتحان الصف الأول الإعدادي للمواد (خارج المجموع – المستوى الرفيع – التربية الرياضية)


-الأحد 21/4/2024: مستوى رفيع (لغة أولى)، وتربية رياضية "مدرسة السعيدية".
-الإثنين 22/4/2024: مستوى رفيع (لغة ثانية).
-الإثنين 29/4/2024: التربية الفنية.
-الثلاثاء 30/4/2024: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية الدينية.

رابعًا: جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي للمواد (خارج المجموع – المستوى الرفيع – التربية الرياضية)


-الإثنين 22/4/2024: مستوى رفيع (لغة أولى)، وتربية رياضية "مدرسة السعيدية".
-الثلاثاء 23/4/2024: مستوى رفيع (لغة ثانية).
-الإثنين 29/4/2024: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية الدينية.
-الثلاثاء 30/4/2024: التربية الفنية.

خامسًا: جدول امتحان الصف الأول الإعدادي للمواد (خارج المجموع) -  مدارس النور للمكفوفين


-الإثنين 29/4/2024: التربية الفنية.
-الثلاثاء 30/4/2024: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية الدينية.

سادسًا: جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي للمواد (خارج المجموع) -  مدارس النور للمكفوفين


-الإثنين 29/4/2024: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية الدينية.
-الثلاثاء 30/4/2024:التربية الفنية.

WhatsApp Image 2024-04-16 at 4.14.57 PM
 
a0b9acae-45bc-4fc8-a24a-c028418cf49b
 
d6dc2b1d-0827-4280-8949-038b03c28673
 
ca109737-80ca-4e36-9c13-86f7522576e0

 







امتحانات

جداول الامتحانات

مواعيد الامتحانات

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

الجيزة

جدول امتحانات الاعدادية

جدول امتحانات أولى إعدادى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة