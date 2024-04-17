جداول امتحانات الترم الثانى لطلاب أولى وثانية إعدادى بالجيزة.. اعرف المواعيد

كتبت – مرام محمد

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، إذ تنطلق امتحانات الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) الأربعاء 8 مايو وتستمر حتى الأربعاء 15 يناير 2024، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) الخميس 9 مايو وتستمر حتى الخميس 16 مايو 2024.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة.

أولًا: جدول امتحان الصف الأول الإعدادي (عام-لغات)

-الأربعاء 8/5/2024: اللغة العربية والخط.-السبت 11/5/2024: اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء.-الإثنين 13/5/2024: الهندسة، والعلوم.-الأربعاء 15/5/2024: الدراسات الاجتماعية.

ثانيًا: جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي (عام-لغات)

-الخميس 9/5/2024: اللغة العربية والخط.-الأحد 12/5/2024: اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء.-الثلاثاء 14/5/2024: الهندسة، والعلوم.-الخميس 16/5/2024: الدراسات الاجتماعية.

ثالثًا: جدول امتحان الصف الأول الإعدادي للمواد (خارج المجموع – المستوى الرفيع – التربية الرياضية)

-الأحد 21/4/2024: مستوى رفيع (لغة أولى)، وتربية رياضية "مدرسة السعيدية".-الإثنين 22/4/2024: مستوى رفيع (لغة ثانية).-الإثنين 29/4/2024: التربية الفنية.-الثلاثاء 30/4/2024: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية الدينية.

رابعًا: جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي للمواد (خارج المجموع – المستوى الرفيع – التربية الرياضية)

-الإثنين 22/4/2024: مستوى رفيع (لغة أولى)، وتربية رياضية "مدرسة السعيدية".-الثلاثاء 23/4/2024: مستوى رفيع (لغة ثانية).-الإثنين 29/4/2024: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية الدينية.-الثلاثاء 30/4/2024: التربية الفنية.

خامسًا: جدول امتحان الصف الأول الإعدادي للمواد (خارج المجموع) - مدارس النور للمكفوفين

-الإثنين 29/4/2024: التربية الفنية.-الثلاثاء 30/4/2024: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية الدينية.

سادسًا: جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي للمواد (خارج المجموع) - مدارس النور للمكفوفين

-الإثنين 29/4/2024: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية الدينية.-الثلاثاء 30/4/2024:التربية الفنية.