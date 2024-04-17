اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2024 02:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين كفر الشيخ: 162 طنا و456 كجم قمح بـ25 موقعا

الأربعاء، 17 أبريل 2024 01:07 م
تموين كفر الشيخ: 162 طنا و456 كجم قمح بـ25 موقعا توريد القمح بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح عادل الهابط  وكيل مديرية  التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، أنه جرى استلام 162 طنا و456 كجم، قمح، بـ25 موقعاً تابعاً للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعى المصرى، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

 

وأضاف الهابط، هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، فتم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات، قد تواجه بعضها، مؤكداً أنه يتم تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

 







كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

غرف عمليات

شون

توريد القمح




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة