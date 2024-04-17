اليوم السابع
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تموين شمال سيناء تكثف الرقابة علي المخابز وتحرر محاضر تلاعب بالأوزان

الأربعاء، 17 أبريل 2024 09:23 ص
تموين شمال سيناء تكثف الرقابة علي المخابز وتحرر محاضر تلاعب بالأوزان مخبز - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت مديرية التموين بشمال سيناء تحرير محاضر نقص أوزان دقيق، وعدم إعلان أسعار بعدد من المخابز، وغلق مخبز خلال حملات رقابية مكثفة تنفذها بتعاون مع الأجهزة الرقابية بالمديرية، وبالاشتراك مع قسم مباحث التموين.

وأوضح بيان المديرية، إنه تنفيذا لتعليمات وزير التموين ومحافظ شمال سيناء، وبإشراف رأفت العبد مدير المديرية يجري تكثيف الحملات التموينية، وشملت حملة على المخابز البلدية لمتابعة الأوزان والمواصفات الخاصة بالخبز، وأسفر المرور عن تحرير  3   محاضر لمخابز نقص أوزان، وسبقها حملة تم خلالها تحرير 10 محاضر عدم اعلان عن الاسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية، ومحضر غلق لأحد المخابز البلدية بمدينة العريش.

وتقوم الأجهزة الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بالمرور على المخابز السياحية والافرنجية لمتابعة بيع الخبز للمواطنين، حيث تم تخفيض سعر الرغيف بنسبة 25 %، وجاري المتابعة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية.

كما تقوم إدارة الرقابة التجارية بالمرور على محطات الوقود بالمحافظة لرفع مقاسات الأرصدة ومطابقتها للسجلات  والوارد من شركات البترول، والتأكد من جودة المنتجات البترولية وبحث بعض شكاوى المواطنين علما بأن جميع ارصدة المواد البترولية متوفرة ويتم الصرف للمواطنين دون وجود زحام او اختناقات.







شمال سيناء

التموين

المخابز

العريش




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