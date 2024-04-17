"تموين الإسكندرية" تتابع تقديم الخدمات التموينية ببشاير الخير

تابعت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المهندس أحمد ابراهيم وكيل الوزارة ، تقديم الخدمات التموينية ببشاير الخير، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، و تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بتوفير الخدمات الحكومية لمناطق مشروع بدائل العشوائيات.
وقامت لجنة مشكلة برئاسة جمال عمار وكيل المديرية وعضوية محمد عادل مدير إدارة تموين غرب و الجمرك و الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة ، بمتابعة الخدمات التموينية ،حيث أصدر وكيل الوزارة تعليمات مشددة، لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مناطق مشروع بشاير الخير تموينيا بتوفير الخدمات التموينية من الخبز والمواد و السلع التموينية.
وأكدت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية على توفير الخدمات التموينية بمناطق مشروع بشاير الخير من الخبز البلدى من خلال مخبز نصف ألى و كذلك توفير منافذ لبيع الخبز المدعم من خلال منفذين ثابتين و منفذ متحرك لبيع الخبز بمعدل 10000 رغيف لكل منفذ تقريبا.
كذلك يتم توفير السلع التموينية من خلال مجمع اليكس و منفذين من منافذ مشروع جمعيتى و كذلك منفذ متحرك سيارة تتبع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية لبيع السلع التموينية، كذلك رصد أى نقص أو عجز فى القطاع التموينى لرفع تقرير فنى إلى وكيل الوزارة لاتخاذ اللازم.
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