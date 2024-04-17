تعرف على فترة الخماسية المقدسة فى الكنيسة

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد يوم 5 مايو المقبل، وتعيش الكنيسة بعد هذه الأيام أياماً مقدسة حيث تعرف كنسيًا بـ" الخماسين المقدسة" وهى الفترة الفاصلة الممتدة إلى 50 يومًا المحصورة بين عيد الفصح وعيد العنصرة.

ويُحتفل خلال فترة الخماسين المقدسة يوميًا بتذكار القيامة وكأنّها يوم أحد متصل 7 أسابيع كاملة، ويتكرر الاحتفال بالقيامة يوميا من يوم عيد القيامة وحتى عيد حلول الروح القدس أو عيد الصعود، والذى يكلل الأحد السابع بعد أحد القيامة.

وفى اليوم الـ39 من الخمسين المقدسة يُحتفل يوميًا بدورة القيامة في الكنيسة في القداسات، ويُختتم بالاحتفال بالقيامة في دورة احتفالية في صلوات رفع بخور باكر عيد الخمسين.

وفي الفترة من عيد الصعود وإلى 9 أيام من بعده، يُحتفل بدورة احتفالية في داخل الهيكل فقط وليس الكنيسة كما في الأيام الـ39، طبقًا لتوصية صدرت من المجمع المقدس في مجلة الكرازة في 27 أبريل 2001، حيث تكون الدورة بعد عيد الصعود بأيقونتيّ القيامة والصعود في جميع قداسات الأيام والآحاد داخل الهيكل، أما فى عيد العنصرة فيكون فى صلوات رفع بخور باكر فى الهيكل وصحن الكنيسة.