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الأربعاء، 17 أبريل 2024 02:04 م
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تعرف على شروط ومميزات وظائف المترو الجديدة

الأربعاء، 17 أبريل 2024 02:00 م
تعرف على شروط ومميزات وظائف المترو الجديدة وظائف جديدة للشباب بالمترو
كتب سيد الخلفاوى

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مع اقتراب افتتاح 5 محطات مترو جديدة وفر الخط الثالث للمترو وظائف جديدة للشباب، من سن 20 سنة حتى 45 سنة، للعمل بمحطات مترو التوفيقية ووادى النيل وبولاق الدكرور وجامعة الدول، ومحطة جامعة القاهرة.

 

تفاصيل الوظائف الجديدة:

- ضباط امن في مترو الخط الثالث بالمحطات الجديدة ( التوفيقيه - وادي النيل - بولاق الدكرور - جامعه الدول - جامعه القاهرة )
-العمل 10 ساعات - شيفتات ثابته.
- راتب صافي يبدأ من 3300 جنيه
- 26 يوم عمل 4 أيام إجازة
- فرص للترقي بالعمل
- تأمينات صحية وإجتماعية
- رصيد إجازات سنوي وزيادة سنوية
- بوليصه تامين علي الحياة
- يشترط حسن المظهر
- مؤهل دبلوم أو إعدادية شرط إجادة القراءة والكتابة
- السن من 20  لـ45 سنة
- للتواصل والإستفسار:  01202924078 - 01287324875 - 01283177278 - 01287297438 - 01287297864
- التقديم من الأحد للخميس من 9ص لـ 4م
- يمكنك الحضور مباشرةً بأصول الأوراق "فيش وتشبيه - المؤهل - صورة البطاقة - صور شخصية.
- يتسلم الموظف ملابس مجانا.

وظائف جديدة للشباب
وظائف جديدة للشباب

 







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